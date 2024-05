Dello, tre candidati per contendersi la fiducia dei cittadini

Tre i candidati che scendono in campo a Dello per contendersi la fiducia dei cittadini.

Riccardo Canini, sindaco uscente, tenta il bis. La sua lista, Insieme per Dello Canini sindaco, si propone di proseguire e concludere i progetti avviati. «Intendiamo continuare a essere presenti con massima disponibilità - sottolinea -. Prioritaria sarà la collaborazione con le scuole e le associazioni, secondo il percorso culturale già avviato. Prevediamo di istituire la Giornata dello Sport inclusivo, fare opere di calmierazione della velocità e videosorveglianza e potenziare la rete dei cellulari.

Nei programmi anche la riqualificazione di Palazzo Baronio, realizzare la rotatoria al cimitero di Dello, fare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e proseguire con la Comunità Energetica Rinnovabile con l’istituzione della giornata dell’ecologia. A sfidare Canini due donne: Lina Malafico e Carolina Tinti.

La lista civica «Cittadini per Dello», che candida Lina Malafico, si pone come impegno primario «la ripartenza urgente di molte attività per ridare alla comunità dellese la centralità che ha sempre avuto sul territorio, nell’ultimo decennio completamente scemata. A Dello alcuni “treni” sono stati persi, come la “Casa della Comunità”, per la quale, ora, andranno intrapresi rapporti di stretta collaborazione con il Comune di Barbariga. Anche Palazzo Baronio, da un decennio in stato di abbandono e degrado, dovrà diventare il cuore pulsante del paese attraverso le molteplici funzioni alle quali sarà destinato. E - prosegue Malafico - vogliamo far rinascere la storica “Dellese”. Abbiamo un’idea di amministrazione trasparente, avveduta, lungimirante e concreta nella gestione del territorio dellese, attraverso opere in programma e progetti futuri».

Carolina Tinti, per la lista Uniti per Dello, tiene a precisare che «è questa l’unica lista appoggiata dal centrodestra. Noi intendiamo portare uno sguardo nuovo e di lungimirante programmazione nell’Amministrazione, consapevoli che non si può operare solo sull’ordinario; serve una visione a lungo termine, necessaria per non perdere ulteriori occasioni quali la Casa di Comunità o finanziamenti Pnrr».

Le parole d’ordine per Tinti sono «coinvolgere, ascoltare e confrontarsi con tutte realtà e associazioni presenti sul territorio e anche con le nuove generazioni con l’istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle ragazze. Prevediamo una rimodulazione degli spazi scolastici, visto il calo demografico, la riorganizzazione delle isole ecologiche e l’implementazione dell’offerta sportiva e degli spazi dedicati. Valuteremo anche la creazione di un Centro diurno integrato e servizi per la terza età - conclude la candidata di Uniti per Dello -, con un occhio di riguardo per la sicurezza, la viabilità e l’ambiente».