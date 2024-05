Casto, «Il Maglio» di Fulvio Freddi punta sul green

Continua la corsa della lista civica «Il Maglio» a Casto. Di nuovo una corsa in solitaria. Per la seconda volta, infatti, unico avversario sarà il quorum, ma con qualche apprensione in meno, vista l’esperienza e le nuove regole post Covid che richiedono la presenza alle urne del solo 40%.

Cambia il candidato: questa volta è Fulvio Freddi 52 anni, impiegato tecnico, che ambisce al ruolo di sindaco per la prima volta. Non senza esperienza: si presenta in lista per la quarta volta: al primo mandato gli era toccato il ruolo di consigliere, negli altri due quello di vicesindaco ed assessore ad Edilizia privata, Sport e Turismo.

All’insegna della continuità dicevamo, anche nella consapevolezza di cosa ancora c’è da fare per gli abitanti ed il territorio del centro del Savallese. «La particolarità di Casto è quella di produrre più energia “verde” di quanta ne consumano gli abitanti - ci ricorda Freddi -. Certo proseguiremo su quella strada, approfittando di tutte le occasioni per fare sempre meglio».

Fra le altre particolari attenzioni quella all’Istruzione, a partire dai trasporti gratis per gli studenti e le borse di studio, come già avviene. «Se i giovani sono il futuro, gli anziani sono la memoria - sottolinea Fulvio Freddi -. Dovremo occuparci al meglio anche per loro, come nel sostegno di tutte le attività svolte dalle associazioni molto attive sul territorio». «La lista? Abbiamo mantenuto l’intelaiatura storica, c’è anche il sindaco uscente Diego Prandini, con delle new entry rappresentate da giovani volenterosi».