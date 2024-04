Castenedolo, il centrodestra schiera Flavio Faustini per «cambiare passo»

Scopre le carte anche una seconda lista nel paese dei castagni, quella rappresentata da Flavio Faustini, che annuncia la propria candidatura con il supporto di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Si accende ora il dibattito politico, in una scena già caratterizzata dalla lista «Castenedolo Futura», che ha come esponente l’attuale sindaco Pierluigi Bianchini.

«Modernità ed efficienza sono le colonne portanti di un progetto che ha la finalità di rinnovare la politica castenedolese ispirandosi ai principi e ai valori del centrodestra», spiega l’aspirante primo cittadino, 41enne, imprenditore noto nel campo della meccatronica.

La decisione di Faustini è motivata dal desiderio di contribuire in modo significativo alla crescita e al benessere del proprio tessuto territoriale. «L’idea - spiega Faustini - si concretizza grazie alla fiducia di figure politiche quali il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Diego Zarneri, il dirigente provinciale per Castenedolo Massimo Stellini e il coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Ferretti». Nella lista, che correrà per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, sono presenti però anche figure civiche conosciute e attive nel paese e simpatizzanti della Lega.

Discontinuità

Flavio Faustini prosegue sottolineando che «ciò che desideriamo è dare un segnale di discontinuità rispetto al presente e al passato, con un progetto amministrativo che pone al centro le persone e le loro esigenze. La nostra lista nasce in contrapposizione a una sinistra che ormai da decenni caratterizza la realtà locale: il territorio ha bisogno di un cambio di passo che lo renda più competitivo». Ufficializzata proprio in questi giorni la propria candidatura, ora Flavio Faustini sta incontrando i propri concittadini per comprenderne le esigenze e le priorità, convinto dal fatto che dal dialogo e dal confronto possa nascere un progetto costruttivo a vantaggio della collettività. Un appello, infine, a chi fosse interessato a entrare a far parte del team a supporto della lista «Faustini Sindaco», per sostenere il progetto di cambiamento di un paese in crescita. Per comunicare disponibilità, richiedere informazioni o avere un confronto con il candidato è possibile far riferimento alle pagine social «Faustini Sindaco».