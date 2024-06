Bresadola o Matti? Per il dopo Citroni a Cevo le opzioni sono due

Dopo tre mandati amministrativi il sindaco di Cevo Silvio Citroni lascia e sceglie come suo successore Simone Bresadola, alla testa del gruppo «Sogno Comune», di cui fa parte lo stesso Citroni. Il programma in vista delle elezioni amministrative è costruito attorno a tre punti cardine: servizi alla persona, turismo ed energie rinnovabili.

Per i servizi l’idea è di mantenere quanto già avviato, come l’assistenza socio sanitaria e i rimborsi agli studenti per gli spostamenti in bus o treno, e dove possibile migliorarli. Al capitolo turismo è centrale la valorizzazione della montagna con incentivi mirati al ciclo-turismo, ma anche più collaborazione con le attività agrituristiche. In tema di ambiente si mira alla crescita delle energie rinnovabili, costituendo una comunità con gli altri Comuni della Val Saviore e realizzando una centralina idroelettrica e una piccola centrale a biomasse per scaldare gli edifici pubblici.

A contrastare Bresadola è il gruppo «Cambia con noi 2024», che candida a sindaco Salvatore Matti. L’idea di fondo è la valorizzazione delle risorse già presenti in paese e nella natura che lo circonda, senza necessità di realizzare grandi strutture ma puntando su un’offerta ai visitatori fatta di sentieri immersi nel verde, quiete, rispetto della natura, zero emissioni inquinanti e zero cemento. Per Matti in futuro sarà fondamentale anche innescare nuove sinergie col vicino Trentino, per mandare e ricevere flussi turistici.