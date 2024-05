Breno, alle urne la scelta è tra continuità e cambiamento

È acceso il confronto, a Breno, tra il sindaco uscente Alessandro Panteghini e lo sfidante Piero Morandini, per conquistare la poltrona di sindaco della cittadina della media Valcamonica. Il primo corre per la continuità, non solo quella della sua Amministrazione nell’ultimo lustro, ma anche del decennio precedente, in cui è stato vicesindaco di Sandro Farisoglio; il secondo si batte per il cambiamento, avendo raccolto un pezzo della minoranza più un paio di consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza, in contrasto con la gestione attuale.

Dopo aver governato per gran parte del suo mandato «in emergenza», Panteghini vuole concludere le opere in itinere, ma soprattutto dedicarsi alla qualità della vita dei brenesi. Morandini, invece, che ha alle spalle alcune esperienze amministrative, mira a un rilancio del patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni del paese. Nei programmi delle due liste ci sono tanti punti di contatto, ma altrettanti di contrasto. A iniziare dal progetto, studiato dall’Amministrazione negli ultimi tempi, di ridisegnare gli spazi antistanti il Palazzo degli uffici e il municipio. Morandini esclude di volerli utilizzare come punto di sosta dei bus, proponendo un nuovo studio organico e risolutivo, mentre Panteghini ha immaginato di risolvere la congestione e la pericolosità di questo punto nodale con nuovi spazi per auto, bus e per il verde.

Per Panteghini «far partire la piscina completamente finanziata è la più grande aspettativa dei brenesi, dopo aver messo tanta attenzione sul territorio, con investimenti distribuiti un po’ ovunque e, con i progetti già finanziati, metteremo ordine praticamente ovunque». Per Morandini «le istanze a cui bisognerà dare immediata risposta sono la pulizia, i servizi tecnologici efficienti e le iniziative per garantire la sicurezza collettiva e individuale in una logica preventiva ma decisa».