Bovezzo, la Lega si sfila: non sarà parte della contesa

A giudicare dal numero di liste - tre in tutto - pronte a contendersi la guida del Comune di Bovezzo, in paese c’è molto fermento. C’è però una forza politica - che negli ultimi 20 anni ha partecipato attivamente alla vita amministrativa del paese come opposizione in Consiglio comunale - decisa a rimanere fuori dall’agone elettorale: la sezione bovezzese della Lega, che negli ultimi cinque anni ha visto sedere tra i banchi della minoranza Erica Merli e Armida Rossi. Sono le rappresentanti stesse a spiegare il perché di questa decisione: «È con rammarico - hanno scritto in una nota - che dopo vent’anni di battaglia ininterrotta la "Lega Salvini premier" non sarà presente nelle liste delle elezioni comunali. È stata una scelta difficile, ponderata dopo lunghe trattative al termine delle quali non abbiamo ravvisato i presupposti necessari per poter creare una alleanza durevole con i partiti della nostra area».

La sifda

L’allusione è, evidentemente, alla «Civica centrodestra Bovezzo» che ha come candidato sindaco Giuseppe Ayroldi e sfiderà la civica di centrosinistra «Per Bovezzo» della sindaca uscente Sara Ghidoni e «Prima Vera Bovezzo» capitanata dal candidato Mario Folli, ex assessore dell’attuale squadra amministrativa fuoriuscito dopo la spaccatura causata dalla cessione della licenza della farmacia comunale a un privato. Quella della Lega, come confermato dalle stesse esponenti locali Merli e Rossi, è un arrivederci non senza qualche dispiacere.

«Per vent’anni - dichiarano Merli e Rossi - siamo stati l’unica reale alternativa al centrosinistra a Bovezzo. Ed è anche grazie a questo bagaglio di esperienza che siamo giunti a una decisione tanto sofferta». La Lega bovezzese si dice comunque «sempre disponibile ad accogliere le richieste dei cittadini: è nostra intenzione, infatti, essere sempre più presenti sul territorio, continuando a essere punto di riferimento per i cittadini».