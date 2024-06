Amministrative 2024: il centrodestra tiene i Comuni più grandi, scatto del centrosinistra nei centri medi

L’analisi del voto nel Bresciano: conferme a Ghedi, Concesio, Lumezzane e Montichiari; passano di mano Bagnolo Mella, Rezzato, Mazzano e Salò

Le operazioni di spoglio in uno dei Comuni della provincia © www.giornaledibrescia.it

Una scossa di terremoto avvertita in tutta la provincia. Un voto che cambia la geografia politica e amministrativa di molti Comuni, anche se non quella della provincia nel suo complesso. Il centrodestra mantiene agevolmente il governo delle quattro cittadine maggiori (Concesio, Ghedi, Lumezzane e Montichiari), ma perde numerosi pezzi storici pregiati. Bagnolo Mella A cominciare da Bagnolo Mella, dove fa rumore la sconfitta della deputata di FdI Cristina Almici, e da Adro, per decenni feudo incon