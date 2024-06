Amministrative 2024, a Chiari per il ballottaggio c’è tempo fino alle 15

Una domenica di voto, a Chiari, trascorsa senza tensioni: ai seggi elettorali, divisi tra i poli scolastici di primaria e secondaria, tutto è filato via liscio.

L’affluenza, alle 12 di ieri, si era attestata al 15,30%, mentre alle 19 era arrivata al 37,10%. Poi alle 23 il dato è salito al 44,06%. Va dunque così in archivio la prima giornata dedicata al voto per questo ballottaggio. Per chi non si fosse ancora recato alle urne c’è, però, ancora tempo: dalle 7 di stamattina e fino alle 15.

I cittadini clarensi sono chiamati ad esprimere la propria preferenza tra i due candidati ancora in lizza, ovvero Domenico Codoni e Gabriele Zotti.

Il primo, ricordiamo, è giunto a questo turno di ballottaggio supportato dalle civiche «Per una Chiari virtuosa» e «Chiari capitale». Zotti, invece, ha superato il primo turno con l’appoggio della coalizione di centrodestra composta da FdI, Lega, Civica e Chiari tricolore. Dopo il primo turno, a fianco di Zotti, si è aggiunta anche la formazione di «Siamo Chiari», che ha scelto la strada dell’apparentamento dopo aver sostenuto al primo turno il proprio candidato sindaco Roberto Goffi.

Dopo la seconda finestra di voto, che si chiuderà alle 15 di oggi, lo scrutinio delle schede sarà immediato: se non vi saranno intoppi (o clamorosi risultati come la parità tra Codoni e Marco Salogni al primo turno, con il primo che ha avuto accesso al ballottaggio per un numero maggiore di voti alle liste che lo sostengono) nel tardo pomeriggio di oggi i clarensi conosceranno il nome del loro nuovo sindaco. Allo stesso tempo Chiari avrà anche un nuovo Consiglio comunale. Un Consiglio che si cristallizzerà dopo che, tra i componenti di maggioranza, verrà nominata la giunta: i consiglieri che rivestiranno il ruolo di assessore dovranno essere sostituiti andando a scorrere la lista delle preferenze attribuite ai singoli candidati al primo turno.

Domani sarà poi tempo per il nuovo sindaco di Chiari di iniziare a condurre la cittadina in un nuovo mandato. Toccherà a Domenico Codoni o a Gabriele Zotti? I cittadini hanno tempo sino alle 15 di oggi per deciderlo.