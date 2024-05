A Pralboino la scelta alle urne è tra il nuovo e la continuità

La continuità del sindaco uscente Franco Spoti, che mira al terzo mandato consecutivo, contrapposta alla novità di Riccardo Romagnoli. Sono queste le due opzioni che gli elettori si troveranno sulla scheda elettorale.

Il sindaco uscente

Spoti, sostenuto dalla lista civica «Pralboino per te» in continuità con la passata amministrazione e con una compagine in parte rinnovata, intende portare avanti quanto sinora compiuto: «Mi candido - spiega Spoti - per completare i progetti iniziati in quest’ultimo periodo, raggiungendo gli obiettivi prefissati nel 2014, al momento della mia prima candidatura». Quanto alle opere, tre quelle su cui puntare: la costruzione del distretto sanitario (opera già finanziata di cui è in fase di elaborazione il progetto esecutivo, ndr); la riqualificazione della scuola primaria al fine del contenimento energetico, opera anche questa finanziata; e la variante sud alle vie Kennedy, San Rocco, Canossi, per le quali è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la Provincia che partecipa con un milione di euro.

Lo sfidante Romagnoli

Spoti dovrà vedersela con Romagnoli, che correrà supportato dalla lista «La civica per Pralboino». Chiari gli obiettivi della proposta: «Innanzitutto la centralità della persona con attenzione al mondo giovanile; spazio poi alla socialità intesa come opportunità di stare bene insieme e a una progettualità nuova capace di costruire il futuro del paese attraverso il co-protagonismo dei cittadini». Quanto alle opere in caso vittoria, «i nostri primi mesi saranno dedicati alla presa in carico delle attività in corso della precedente amministrazione e all’attivazione delle procedure per portarle a compimento; ci dedicheremo alla pulizia del paese, per renderlo più sicuro e garantire la corretta ed imparziale applicazione delle regole; e a una programmazione della stagione estiva culturale e ricreativa».