A Piancogno in gioco alle urne un equilibrio che dura da 32 anni

La sfida elettorale di Piancogno è tra le più particolari. Il Comune della media Valcamonica infatti è amministrato ininterrottamente dal gruppo che esprime anche il sindaco uscente Francesco Sangalli da ben 32 anni. A provare a rovesciare una situazione consolidata sarà Alberto Farisè, alla testa di una squadra civica denominata non a caso proprio «Cambiamenti», composta da sette uomini e sei donne, tra cui cinque componenti con meno di 30 anni e il candidato sindaco 26enne.

Il programma degli sfidanti è caratterizzato dalla volontà di sviluppare un centro di servizi alla persona e alle famiglie, realizzando un asilo nido, un’aula studio, un centro polifunzionale da dedicare ai pensionati e alle associazioni di volontariato, e ampliando gli orari della biblioteca. In tema di ambiente l’intenzione è istituire una commissione che si occupi dell’acqua. L’amministrazione uscente Piancogno Futura propone una civica con tanta esperienza e alcuni innesti nuovi, tra cui un ragazzo di 18 anni. Nell’ultimo mandato ha investito 5 milioni in opere, tra cui i nuovi marciapiedi che collegano Pianborno a Cogno e quello in via Nazionale a Pianborno, la messa in sicurezza del versante roccioso sopra Cogno e la realizzazione di una piazzetta a Cogno.

Per i prossimi cinque anni l’idea forte del programma è l’acquisizione di 21.000 metri quadri dell’area Olcese, per dotare il territorio di una nuova viabilità che sgravi dal traffico pesante della zona artigianale via Donizetti. Altri capitoli rilevanti sono il nuovo passaggio sotto la ferrovia a Pianborno e la messa in sicurezza antisismica delle scuole.