A Orzivecchi Sturla teme un solo avversario, il quorum

Alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno, l’unico avversario dell’attuale primo cittadino Gianluigi Sturla sarà il quorum. La Lista Civica Uniti per Orzivecchi sarà infatti l’unica a presentarsi alle urne.

Libero professionista, 63 anni, Sturla ha deciso di ricandidarsi per «proseguire il lavoro fatto nei cinque anni appena trascorsi. Comprendo il disappunto per la presenza di una sola lista, una situazione che potrebbe limitare il dibattito pubblico - ha commentato il sindaco -. Tuttavia la partecipazione dei cittadini è cruciale per raggiungere il quorum necessario affinché il risultato elettorale sia valido e scongiurare il commissariamento del Comune.

Il gruppo che si presenta alla oramai imminente tornata elettorale nasce dalla volontà di alcune persone che, nell’intento di dare un significativo segnale di responsabilità, abbandonando i preconcetti politici e i personalismi, hanno deciso di riunirsi sotto un solo simbolo e mettere a disposizione della comunità professionalità e competenza per il bene del nostro Comune».

Tutela e salute del cittadino, ambiente e territorio, politiche sociali, istruzione e nuove generazioni, urbanistica, turismo, questi i punti salienti di un programma ricco e variegato che non intende escludere nessuno.

A Orzivecchi sarà dunque corsa contro il «doppio quorum»: il primo riguarda la percentuale degli elettori (almeno il 40%), il secondo la percentuale dei voti validi (non inferiore al 50%).