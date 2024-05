A Mairano Zacchi per proseguire il lavoro, Ferrari per una nuova rotta

Si infiamma la corsa verso la fascia tricolore nel Comune di Mairano. Due liste, quelle di Igor Zacchi (sindaco in carica) e Filippo Ferrari (già candidato nel 2019), con visioni e proposte differenti, che stanno presentando il proprio programma cercando la fiducia ed i consensi dei propri concittadini.

Il primo a svelare ufficialmente la propria lista «Fare Comune» è stato proprio Ferrari lo scorso venerdì 10 maggio a Pievedizio. «Abbiamo avuto una grandissima partecipazione - commenta - dovuta al malcontento generale dei concittadini, lasciati soli in questi anni. Nel nostro Comune mancano da tempo strutture che il sindaco ha inserito nel proprio programma solamente ora. La lista che abbiamo creato è pronta per far tornare Mairano protagonista di una politica concreta, fatta di ascolto e di umiltà, che metta al centro i bisogni di tutti: un punto prelievi, il centro diurno, uno spazio giovani, oltre a servizi doposcuola, pedibus e trasporto disabili. Senza false promesse e senza lasciare indietro nessuno».

Appuntamento fissato invece stasera alle 20.30, al parco di via Mazzini a Pievedizio, per la presentazione di «SiAmo Mairano e Pievedizio» del sindaco uscente Igor Zacchi. «In questi cinque anni - afferma Zacchi - abbiamo realizzato gran parte di quanto avevamo promesso ai nostri cittadini alle scorse elezioni. Abbiamo ereditato dal nostro avversario, vicesindaco nell’Amministrazione Arini, un Comune fortemente indebitato e con un bilancio pessimo. Nonostante le tante difficoltà, con l’aggiunta dell’emergenza Covid, ritengo che siano state realizzate moltissime delle nostre promesse: basta citare l’allargamento della strada Pievedizio-Azzano Mella con nuova ciclopedonale a lato. C’è ancora molto altro che vorremmo realizzare e siamo certi di avere le competenze, la passione, ma soprattutto la migliore squadra per poterlo fare: ricca di ottime conferme, ma anche di nuove persone altrettanto valide, che ne aumentano certamente il valore complessivo».