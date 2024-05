A Gianico il sindaco Mirco Pendoli è senza concorrenti

A Gianico il sindaco uscente Mirco Pendoli non avrà oppositori e sarà l’unico candidato alla poltrona di primo cittadino per i prossimi cinque anni. Il filo conduttore dell’azione di Pendoli e della civica Insieme per Gianico, che lo ha affiancato nell’ultima tornata amministrativa, è «la crescita dei servizi alla persona», il modo più costruttivo per trattenere in paese i giovani e quando possibile attirarne di nuovi.

Un esempio chiaro di questo modo di operare è la gestione dell’orario scolastico a vantaggio delle mamme e dei papà che lavorano. In estate, quando la scuola finisce, il Comune «subentra» allo Stato e tiene aperta la scuola, continuando a ospitare bambini e ragazzi sia al mattino che al pomeriggio, fino alle 18, garantendo alle famiglie, in parallelo al grest, un luogo sicuro dove lasciare i figli da mattina a sera.

Proprio il polo scolastico infatti è stato e sarà nei prossimi anni al centro dell’azione amministrativa della giunta Pendoli, tra lavori da portare a termine e altri da progettare. Come raccontato dal sindaco, «i due lavori già in programma sono la costruzione di un asilo nido nel vecchio centro per anziani, per ospitare fino a 24 bambini, e di un nuovo centro per anziani più una nuova sala polifunzionale da 300 posti. L’altro obiettivo è portare a termine quanto iniziato nel recente passato, cioè la costruzione della nuova scuola dell’Infanzia e la ristrutturazione di Primaria e Secondaria. Lunedì 27 maggio invece partono i lavori sul torrente Re, una manutenzione necessaria al controllo delle frane permanenti».