A Gardone Valtrompia «vittoria storica» per Brunori contro l’assessore uscente Bondio

Con un distacco di 304 voti Giuliano Brunori ha battuto l’assessore uscente Roberto Bondio. Un vero e proprio ribaltone, quello accaduto ieri in una Gardone governata da svariati decenni dal centrosinistra. «È una vittoria storica - è stato il commento a caldo del neo primo cittadino a capo della Civica Magno Inzino Gardone -: abbiamo lavorato sodo in questi mesi e siamo stati ripagati dai nostri concittadini».

Dopo dieci anni alla maggioranza la lista La nostra città dovrà ora sedersi tra i banchi dell’opposizione: niente da fare per Roberto Bondio, che avrebbe dovuto proseguire con l’attività amministrativa svolta in questo decennio dal sindaco uscente Pierangelo Lancelotti, che a sua volta aveva raccolto il testimone da Michele Gussago. Sembrava quasi naturale che la fascia tricolore spettasse a Bondio. Invece l’aria del cambiamento ha sferzato tra le urne dei seggi gardonesi, determinando un nuovo corso amministrativo.

Ieri in municipio i sostenitori della civica di centrodestra hanno festeggiato con grandi applausi il risultato raggiunto da Brunori, primario di Nefrologia a Trento, e dalla sua squadra. Per contro i rappresentanti della civica di centrosinistra non hanno avuto voglia di commentare i risultati di queste elezioni. I prossimi quindici giorni saranno determinanti per capire come sarà settata la nuova Amministrazione comunale e chi ricoprirà quale incarico.

Le poltrone

Il Consiglio comunale sarà composto da 16 persone in tutto, 11 della maggioranza e cinque della minoranza incluso Bondio. Sarà interessante anche scoprire quali saranno per Brunori le priorità delle prime settimane e dei primi mesi: all’interno del programma illustrato durante questa campagna elettorale la carne al fuoco era molta. «L’obiettivo sarà riportare il nostro Comune ad essere un punto di riferimento non solo in Valtrompia, ma anche al di fuori del confini triumplini - aveva affermato Brunori alcuni giorni fa -. Ridare vitalità al nostro territorio attraverso iniziative di vario genere, sia incentrate sull’istruzione e sulla cultura sia in ambito economico, sarà una delle nostre proprietà».