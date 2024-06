A Corteno Golgi il sindaco uscente cerca il bis e Lippi studia il ribaltone

Sabbadini-bis o ribaltone con Lippi? A Corteno Golgi va in scena il duello tra il sindaco uscente, alla guida di «ViviAmo Corteno Golgi», e lo sfidante Giuseppino Lippi, capitano del gruppo «Corteno con orgoglio». Tanti progetti e tante idee in vista delle elezioni comunali per una comunità che convive con calo demografico, problemi idrogeologici e interessanti prospettive per il turismo in un territorio che conta un numero di frazioni non indifferente: Corteno, Doverio, Galleno, Lombro, Megno, Piazza, Pisogneto, Ronco, San Pietro, Sant’Antonio e Santicolo.

«Il nostro programma non è un insieme di promesse, ma un patto di fiducia», ha spiegato il sindaco uscente. «Abbiamo sempre messo al centro delle nostre scelte i cittadini consapevoli che, come diceva Padre Puglisi, se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto». E c’è molto anche nel programma presentato agli elettori, tra lavori conclusi e opere da realizzare: la «Casa delle tradizioni» che troverà ospitalità nella ex scuola di Doverio, il centro servizi al Baradello, l’efficientamento energetico nelle scuole, i lavori nella valle di Sant’Antonio. In ambito sociale avanza il progetto di una residenza «sperimentale» per anziani nella casa delle ex suore e l’introduzione del premio alla nascita.

«È ora di uscire dallo stallo degli ultimi anni», ha replicato Lippi. «Vogliamo riprendere a ritmi forzati l’operatività della vita amministrativa mettendo al centro dell’attenzione i cittadini e il territorio in cui viviamo». Tra le priorità dello sfidante ci sono l’allargamento della Ss39 nel tratto che va da Edolo al passo Aprica, la creazione di un consorzio turistico di comprensorio, l’ampliamento del demanio sciabile e il potenziamento dei servizi all’area Baradello perché «il turismo può e deve diventare sempre più un punto di forza».

In ambito sociale, Lippi pensa alla creazione di centri anziani per le frazioni e di uno sportello sanitario aperto a tutti i cittadini.