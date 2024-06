A Cerveno Mondoni non ha rivali

Quattro capisaldi: cultura e turismo (per valorizzare), partecipazione attiva (per amministrare a misura d’uomo), territorio (per preservare e rinnovare) e comunità (per includere). Sono le linee guida del programma elettorale di Luigi Simone Mondoni, unico candidato alla carica di sindaco del comune di Cerveno alle prossime elezioni amministrative.

Alla guida della lista «Uniti per Cerveno», composta da diversi giovani, ma anche da persone con esperienza, gli basterà convincere il 40 per cento degli elettori del piccolissimo paese camuno per diventare primo cittadino, dopo i dieci anni di governo di Marzia Romano, che ha deciso di non più candidarsi. L’obiettivo del gruppo è «creare una nuova visione di Cerveno», ma senza stravolgere il paese, bensì dando «migliore benessere e visibilità al comune».

Per quanto riguarda il settore cultura e turismo, Mondoni punta a creare un percorso per approfondire la conoscenza dei punti di interesse di Cerveno e uno per e-bike per il monte Arsio; riguardo al territorio, l’obiettivo è concentrarsi sulle manutenzioni, sulle strade, sul centro storico e sulla campagna, oltre che riqualificare il cimitero. «Vogliamo creare uno spazio di ritrovo per gli anziani – afferma il candidato – e poi incentivare la formazione di un nuovo gruppo sportivo, provando anche a unire il centro storico con la zona nuova del paese, per vivere all’unisono come un’unica e coesa comunità. Sentiamo la necessità di far partecipare tutti i cittadini, ascoltandoli».