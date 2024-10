Valledoro festeggia 70 anni e apre una nuova ala gluten free

La Valledoro spegne 70 candeline, ma non vuole smettere di crescere. La storica azienda bresciana di prodotti da forno, fondata nel 1954, ha deciso di ampliare il proprio stabilimento di via Galvaligi a Casazza con una nuova ala di 1.600 metri quadri - in aggiunta ai 10mila già esistenti - destinata a ospitare una nuova linea produttiva dedicata ai prodotti senza glutine.

Leggi anche Valledoro apre le porte agli studenti bresciani

Il nuovo reparto troverà posto al primo piano dello stabilimento, dove si trasferiranno i macchinari per la produzione gluten free, mentre al loro posto, al piano terra, ci sarà una nuova linea per la preparazione di grissini e snack salati. Un investimento che comporterà per Valledoro una spesa «tra i 600mila e 1 milione di euro», ha detto l’amministratore delegato Giulio Zubani. I lavori, cominciati qualche mese fa, dovrebbero concludersi entro la primavera.

Il piano. «C’è una strategia di diversificazione della produzione e di razionalizzazione degli spazi - ha spiegato Zubani -. L’area gluten free l’abbiamo implementata negli anni aggiungendo via via dei pezzi: spostando tutto al piano sopra si razionalizzano gli spazi. Al piano di sotto potremo allestire un’area per una nuova linea di grissini per sopperire alle richieste che oggi abbiamo oggi e non riusciamo a soddisfare al cento per cento».

Leggi anche Migliore innovazione di prodotto al «Risibisi» di Valledoro

In Valledoro, che nel 2023 ha realizzato un fatturato di oltre 10 milioni di euro e licenziato il suo primo Bilancio di sostenibilità, lavorano oggi 28 dipendenti, su cinque linee produttive. Con l’ampliamento si prevedono anche nuove assunzioni, in particolar modo «per la nuova linea» ha spiegato Giulio Zubani.

Per il settantesimo anniversario, Valledoro riproporrà le tradizionali visite in azienda per la scuole e il concorso «Scuola in Valledoro», giunto alla ventiduesima edizione, in cui i bambini sono invitati a realizzare lavori a tema, con premiazione a fine maggio. Dal 1982 ad oggi lo stabilimento ha accolto quasi 115mila alunni delle elementari, dei quali circa 2.200 lo scorso anno, da 107 classi di 50 scuole diverse.

«La nostra è da sempre un’azienda familiare, il nostro slogan è “Produrre per i nostri clienti come per i nostri figli”», ha detto il presidente di Valledoro Giorgio Zubani. «Nonostante il passare degli anni - ha aggiunto il vicesidnaco di Brescia Federico Manzoni -, Valledoro è una realtà che è stata in grado di rimanere fedele alle origini e di traguardare con successo le sfide nuove, sempre con grande attenzione al territorio».