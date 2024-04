Vacanze di Pasqua, a Brescia occupate la metà delle strutture causa maltempo

Vacanze di Pasqua a metà per il settore ricettivo bresciano, soprattutto per quanto riguarda la città. A Brescia l’occupazione delle strutture si è fermata al 50% in questi giorni, fa sapere Federalberghi. Colpa anche del maltempo, che ha inciso sulle prenotazioni last minute.

Meglio le presenze invece sui laghi. Sul Garda gli alberghi e i B&B che hanno deciso di aprire hanno avuto percentuali elevate di occupazione, mentre sul Sebino e in montagna le buone prospettive sono state rispettate.

Per il presidente di Federalberghi Brescia i risultati sono stati «più che soddisfacenti. Confidiamo in particolare nei prossimi ponti, che vedranno l’apertura di tutte le strutture bresciane, e nell’estate su cui abbiamo già un buon riscontro di prenotazioni».