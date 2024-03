Una superlega in acciaio «lancia» la Franchini di Mairano nello Spazio con Musk e Bezos

Paola Gregorio

L’azienda bresciana ha fornito dei particolari tubi per gli impianti idraulici delle navicelle di Space X e Blue Origin

Un maxi pezzo da 108 tonnellate lavorato dalla Franchini © www.giornaledibrescia.it

L’acciaio della Franchini, tra le principali aziende produttrici di forgiati, sulle navicelle spaziali Space X di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos. I due razzi sono stati lanciati, prima del Covid, da una base missilistica in Texas, per portare in orbita un satellite. L’azienda guidata da Giampietro Franchini ha fornito i tubi d’acciaio per gli impianti idraulici, in quella parte di vettore che si stacca dopo il lancio. La commessa è arrivata tramite la divisione olandese di una multinazion