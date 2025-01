Tre aziende bresciane premiate come «Top Employers 2024»

C’è anche un trittico bresciano – Fondazione Poliambulanza, Lefay Resorts & Residences e Acque Bresciane – tra le aziende italiane certificate come «Top Employers 2024». Il riconoscimento, assegnato da Top Employers Institute - ente di certificazione che opera in 122 paesi del mondo e - ha preso in esame tutte le aree nell’ambito della gestione risorse umane, assegnando il riconoscimento a 151 realtà italiane che hanno dimostrato di mettere in campo «le migliori politiche di gestione e sviluppo del proprio personale, dalla selezione del personale all’on-boarding, dalla cultura aziendale ai benefit interni, fino alla formazione dei dipendenti a 360 gradi».

Per Poliambulanza la soddisfazione riguarda la valutazione molto positiva emersa nella formazione permanente «che non riguarda solo le competenze cliniche ma anche umane e trasversali, necessarie in professionisti competenti in grado di offrire ai pazienti la migliore esperienza di cura possibile».

Il «sigillo»

Un altro riconoscimento è andato a Lefay Resorts & Residences, player internazionale delle vacanze benessere di lusso, attivo dal 2006. “Siamo molto orgogliosi della riconferma della certificazione Top Employers – dice il ceo, Alcide Leali - che riconosce le aziende più virtuose in termini di politiche per le risorse umane, da sempre un aspetto a cui teniamo molto. Un sigillo che rimarca il programma "BeLefay", introdotto e portato avanti per offrire ai collaboratori un luogo di benessere, oltre che di lavoro».

Leggi anche Lefay cresce ancora: al via a Gargnano i lavori per cinque ville extra lusso

Da ultimo Acque Bresciane, società benefit e interamente pubblica che gestisce il ciclo idrico in 113 Comuni bresciani, pari a quasi 700mila abitanti. Il presidente è Pierluigi Toscani, nominato lo scorso giugno: «sin dal mio insediamento ho notato una sensibilità spiccata verso le tematiche del welfare e della inclusione e una forte attenzione al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

Leggi anche Acque Bresciane, finanziamento di 55 milioni per lo sviluppo sostenibile

Credo sia un requisito indispensabile per una crescita della società perché ha una ricaduta positiva anche sull’intero servizio, comprese le comunità locali che serviamo e i loro cittadini».