Transizione energetica: sfide, opportunità e nuove strategie

La transizione energetica non segue un percorso lineare. In molti casi i piani strategici vengono ricalibrati per riflettere la realtà sul campo. Si pensi, ad esempio, alle case automobilistiche. Le aziende hanno rivisto i mix di prodotti pianificati per i prossimi anni a causa della crescita più lenta del previsto nella domanda di veicoli elettrici da parte dei consumatori.

Le tensioni tra obiettivi, sicurezza, costi e aumento della domanda in ambito energetico stanno ridisegnando le prospettive di alcuni settori. È quindi improbabile che la transizione energetica sia uniforme, agevole o rapida come alcuni commentatori avevano previsto in precedenza. Continua, tuttavia, a ottenere in tutto il mondo un ingente sostegno diretto e indiretto sottoforma di incentivi.

Oltre al 2022 Inflation Reduction Act statunitense, i programmi ufficiali più importanti includono REpower EU nell’Unione Europea, GX in Giappone e il piano quinquennale per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Cina. In tutto il mondo molti governi (e anche aziende) sono fortemente impegnati a sostenere la transizione energetica.

Il quadro

Automobili: destinazione simile, percorso più lento. La proliferazione di veicoli elettrici è uno dei segnali più visibili della transizione energetica globale. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie), le vendite globali di veicoli elettrici sono cresciute di circa il 25% nel primo trimestre del 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sulla base delle politiche attuali, l’Aie prevede che quasi la metà delle auto vendute nel 2035 potrebbe essere elettrica e, se vari Paesi rispetteranno gli impegni annunciati in materia di energia e clima, il dato potrebbe salire a due terzi. Il divario strutturale dei costi iniziali tra i veicoli elettrici e a combustione interna è difficile da superare fino a quando non si risolveranno i problemi di produzione e non diventeranno operative alcune nuove piattaforme. Secondo Murphy negli Stati Uniti la parità Ice-ve è certa, rimane da capire quando avverrà.

La domanda

Dal punto di vista della domanda, i miglioramenti nei tempi di ricarica, nelle infrastrutture di ricarica, nell'autonomia di guida e nella scelta dei modelli contribuiranno ad attirare un maggior numero di consumatori, man mano che i prezzi dei ve diventeranno più accessibili. Quando tutti questi diversi pezzi del «puzzle» veicoli elettrici si uniranno, le vendite di veicoli ibridi potrebbero continuare a crescere più a lungo di quanto alcuni osservatori del settore pensassero inizialmente.

L’ascesa dell’AI aumenta la domanda di data center. I produttori di impianti di raffreddamento e riscaldamento sono al centro di diversi megatrend: transizione energetica, edifici sostenibili e intelligenza artificiale (AI). La crescita globale della domanda di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione è stata sostenuta da tre tendenze secolari.