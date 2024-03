Tra finanza in crescita e stagnazione economica: il paradosso nel Tg Economia di Teletutto

Mentre la finanza cresce, ristagna l’economia reale e a farne le spese sono anche le imprese bresciane, che si muovono con cautela in attesa di un calo dei tassi di interesse. È di questo che si è parlato nel servizio di apertura del Tg Economia andato in onda ieri sera, lunedì 25 marzo, alle 20.05 su Teletutto. Potete rivedere l'appuntamento in cover a questo articolo.

Spazio anche ai temi del lavoro, con la presentazione di un nuovo format fieristico pensato per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Ad ospitarlo in autunno sarà il Brixia Forum.

Leggi anche Focus sul nuovo Piano Transizione 5.0 nel Tg Economia di Teletutto

Non sono mancate le notizie che giungono direttamente dalle aziende bresciane: mentre nella Bassa la Franchini realizza acciai speciali destinati anche alle navicelle spaziali, in Vallecamonica vi faremo conoscere un imprenditore che coltiva tartufi.

A conclusione di questa edizione spazio all’approfondimento economico.