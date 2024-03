Focus sul nuovo Piano Transizione 5.0 nel Tg Economia di Teletutto

Transizione 5.0, esportazioni bresciane e Ordine degli Ingegneri. È di questo che si è parlato nel Tg Economia andato in onda lunedì 18 marzo alle 20.05 su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it). Potete rivedere l'appuntamento in cover a questo articolo.

Il primo tema affrontato è stato il Piano Transizione 5.0 che mette a disposizione delle imprese una serie di incentivi per investimenti green e digitali. Un provvedimento molto atteso, ma complesso e con criteri stringenti, che potrebbero mettere in difficoltà le realtà meno strutturate, come ci spiega l’esperto.

Spazio poi ad un’analisi dell’andamento delle export made in Brescia nel corso dell’ultimo anno, dove i prezzi si sgonfiano e il valore cala sensibilmente.

A seguire, siamo entranti nella nuova casa di proprietà dell’Ordine degli Ingegneri bresciani: uno spazio, all’11esimo piano del Crystal Palace (via Cefalonia), che l’Ordine intende aprire sempre più alla città. Con la presidente degli ingegneri Laura Boldi abbiamo parlato anche dei nuovi progetti in campo, che si concentrano soprattutto su formazione e orientamento dei giovani.

L’approfondimento

Nella videopillola settimanale, il professor Francesco Menoncin, docente di Politica economica alla facoltà di Economia e commercio all'Università degli Studi di Brescia, ci ha parlato di inversione della curva dei tassi di interesse e ci aiuta a comprenderne il significato.

Il Tg Economia di Teletutto, condotto da Clara Piantoni, va in onda ogni lunedì alle 20.05 e in replica il martedì alle 10.