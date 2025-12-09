Mercato immobiliare, export e agricoltura nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 8 dicembre alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Mercato immobiliare

In apertura un approfondimento sul mercato immobiliare residenziale, cresciuto del 10% nei primi nove mesi dell’anno a Brescia e provincia. A partire da Focus 2030, l’indagine realizzata da ProBrixia e Borsa Immobiliare, sono emerse le esigenze dei bresciani che acquistano casa e l’evoluzione del mercato in relazione all’andamento dei mutui.

Export

Nel Tg Economia si è parlato anche di esportazioni e investimenti all’estero: in un contesto di forte incertezza geopolitica, che ha spinto molte aziende a ripensare le rotte commerciali, alcuni esperti hanno indicato quali mercati presentano oggi le maggiori opportunità.

Agricoltura

Tra i temi della puntata, anche le strategie di contrasto al cambiamento climatico adottate dalle imprese agricole, che nel Condifesa trovano un alleato per la gestione del rischio.