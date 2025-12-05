Giornale di Brescia
I single dominano il mercato immobiliare: comprano il 33% delle case

Francesco Alberti
La percentuale cresce ancora se guardiamo agli affitti: le persone sole coprono la metà di tutte le richieste. La preferenza? I trilocali con un valore medio di 270mila euro
Nel 1951 le famiglie con almeno 4 componenti erano ampiamente la metà del totale (il 56%), le persone sole non arrivavano al 10%; quasi settantacinque anni dopo la situazione nel Bresciano (e in tutta Italia) è ben differente: oggi le famiglie unipersonali sono il 37,5%, quelle con almeno 4 componenti si fermano al 18,5%. I single sono ormai una fetta molto corposa della società, e questo si ripercuote su moltissimi aspetti, non ultimo quello del mercato immobiliare. A Brescia più del 35% di fam

