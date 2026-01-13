Giornale di Brescia
Industria e artigianato, Beretta e bonus mamme nel Tg Economia

Nella prima edizione del 2026, il punto su aspettative e preoccupazioni di industria e artigianato bresciani. Spazio anche ai 500 anni di Beretta e al nuovo bonus madri lavoratrici
TG Economia - Edizione del 12/01/2026
È andato in onda lunedì 12 gennaio alle 20.05 su Teletutto il primo appuntamento del 2026 con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Industria e artigianato

Nella puntata di apertura dell’anno il Tg Economia ha raccolto sensazioni, aspettative e preoccupazioni del mondo dell’industria e dell’artigianato bresciano, messe a confronto con le stime dell’Istat su Pil, consumi e investimenti.

I 500 anni della Beretta

Il 2026 si è aperto come un anno simbolico per la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta di Gardone Valtrompia, che celebra cinque secoli di storia. I vertici della storica azienda hanno illustrato investimenti e iniziative previste per festeggiare questo importante traguardo.

Bonus mamme lavoratrici

Spazio infine alle novità fiscali introdotte dalla Manovra, con un focus sul nuovo bonus mamme, che diventa più sostanzioso. Il contributo, destinato alle donne lavoratrici madri di due o più figli, è stato al centro di un servizio di approfondimento.

Tg EconomiaTeletuttoFabbrica D'Armi Pietro BerettaBerettabonus mamma
