Edilizia e direttiva Epbd al centro del Tg Economia

Nell’ultima edizione, il punto sul comparto edilizio tra direttiva europea e ritardi italiani. Si è parlato anche di incentivi alle imprese e di società benefit
TG Economia - Edizione del 09/02/2026
È andato in onda lunedì 9 febbraio alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

Edilizia e direttiva Epbd

In primo piano l’edilizia. Il comparto guarda con aspettative alla direttiva europea Epbd, che dovrebbe dare nuovo slancio ai cantieri, ma l’Italia è in forte ritardo rispetto alle scadenze comunitarie e il rischio di una procedura di infrazione si fa sempre più concreto. Il vicepresidente di Ance Brescia, Fabio Rizzinelli, ha spiegato come le imprese bresciane abbiano comunque chiuso il 2025 con il segno più, grazie alla ripartenza del mercato immobiliare e al traino dei cantieri Pnrr.

Incentivi e pianificazione

Nel Tg Economia si è parlato poi di contributi e incentivi per le imprese. Il 2026 si annuncia ricco di opportunità per chi vuole investire, ma una pianificazione accurata sarà decisiva per sfruttarle al meglio.

Società benefit

Spazio infine alle società benefit: insieme ai consulenti del lavoro sono stati chiariti caratteristiche, diffusione nel Bresciano e modalità operative. I dati mostrano come l’impegno verso la collettività si traduca anche in un vantaggio reputazionale ed economico.

