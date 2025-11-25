Siderurgia, geopolitica e agricoltura nel Tg Economia
È andato in onda lunedì 24 novembre alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.
Siderurgia
In apertura un approfondimento sul comparto siderurgico. L’analisi di Siderweb sui bilanci delle aziende e il sondaggio rivolto agli imprenditori hanno messo in evidenza le difficoltà affrontate nell’ultimo periodo: costi dell’energia in aumento, carenza di rottame e impatto negativo su fatturato e utili. Le speranze di una ripresa per l’acciaio guardano al 2026, a condizione – sottolineano le imprese – che anche la politica, italiana ed europea, contribuisca a rafforzare la competitività del settore.
Geopolitica e Confagricoltura
Nel Tg Economia si è parlato anche di internazionalizzazione e geopolitica, con un focus sul ruolo del commercialista, e del mercato immobiliare bresciano, tornato dinamico.
In chiusura, la presentazione del nuovo presidente dei Giovani di Confagricoltura: Mattia Ferrari, agronomo 31enne della Bassa, che ha illustrato un programma centrato su formazione e innovazione per il futuro delle imprese agricole.
