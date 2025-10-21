Ecobonus auto e nuovi progetti d’impresa nel Tg Economia

È andato in onda lunedì 20 ottobre alle 20.05 su Teletutto un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

L’edizione si è aperta con una mini-guida agli incentivi statali per l’acquisto di veicoli elettrici. L’ecobonus, richiedibile da mercoledì sulla piattaforma del Ministero, prevede contributi consistenti, estesi da quest’anno anche alle imprese. Nel servizio di apertura sono stati illustrati i requisiti e le modalità per ottenerli.

Spazio poi all’innovazione, con i nuovi progetti di A2A e Beretta. La multiutility ha lanciato una società dedicata alla transizione energetica e alla sostenibilità, mentre la storica azienda di Gardone Valtrompia ha posato la prima pietra dell’Innovation Hub, il nuovo polo di ricerca e sviluppo.

In chiusura, un approfondimento sulle professioni: dalle riforme che riguardano i commercialisti agli effetti dell’intelligenza artificiale sul lavoro dei geometri.