Automotive e industria: sfide e prospettive nel Tg Economia

Il telegiornale dedicato al mondo produttivo bresciano e non solo, condotto da Clara Piantoni, andato in onda lunedì 15 settembre alle 20.05 su Teletutto
TG Economia - Edizione del 15/09/2025
È andato in onda lunedì 15 settembre alle 20.05 su Teletutto, un nuovo appuntamento con il notiziario dedicato all’economia, curato e condotto da Clara Piantoni.

In questa edizione: focus sull’automotive. A margine del Salone dell’Auto di Monaco, i produttori hanno siglato un nuovo manifesto in cui hanno chiesto alla Commissione europea un cambio di rotta sul fronte degli obiettivi, all’insegna della flessibilità e della neutralità tecnologica.

Per l’industria bresciana e lombarda non c’è tempo da perdere. «Se non si cambia in fretta – è opinione diffusa – in 5 anni si rischia la deindustrializzazione di un settore strategico e la cessione del monopolio alla Cina».

Nei servizi proposti, si è parlato anche di occupazione, delle nuove rotte commerciali che il vino bresciano dovrà tracciare, dei data center e delle loro potenzialità energetiche e delle opportunità di formazione e lavoro offerte dai Caf delle Acli Bresciane.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Tg Economiaautomotiveindustria brescianaoccupazionedata centerAcli bresciane
