«Syrto è un potente strumento di ricerca e valutazione»

Syrto integra la potenza di Knowledge graph, Neural network e Machine learning con la conoscenza degli esperti finanziari, dando vita a un prodotto unico e innovativo. L’obiettivo è rendere accessibile a tutti le skill finanziarie per poter prendere decisioni.

«La nostra intuizione - ha spiegato anche ieri sera il prof. Roberto Savona - è usare il Radar per orientare e decidere la direzione migliore in un mercato che cambia in modo veloce come il mare aperto». L’asse verticale rappresenta chi investe in innovazione e la trasforma in competitività, quello orizzontale chi opera in modo solido e produttivo. Le Syrto® Knowledge Map identificano sul piano le aree in cui le aziende sono in difficoltà e quelle in cui sono in crescita ed eccellono. Syrto consente così una panoramica completa dell’andamento delle imprese. Puoi scoprire in modo chiaro le performance di clienti, fornitori e competitor e trovare rapidamente le aziende più innovative, gestire i rischi e cogliere opportunità. Syrto, inoltre, visualizza gli andamenti futuri delle aziende con la previsione sul Radar dell’andamento delle performance per i successivi tre anni.

Syrto, la presentazione dello spinoff dell'UniBs all'auditorium Santa Giulia - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

«La tecnologia e le tecniche alla base di Syrto sono in grado di accorciare enormemente i tempi di analisi di scenario e di impatto sulle imprese e i loro bilanci, offrendo agli analisti del credito e dei mercati un potente strumento di ricerca e valutazione, possibili fino a poco tempo fa solo attraverso l’interazione di vari sistemi e diverse competenze - ha sottolineato anche ieri sul palco dell’auditorium di Santa Giulia, Luigi Ruggerone (Intesa Sanpaolo Innovation center) -. Particolarmente potente, a mio avviso, è anche il contributo che Syrto può dare alle previsioni sui risultati di numerose performance aziendali». Una dimostrazione delle sue potenzialità è stata anticipata ieri di fronte a un pubblico qualificato di professionisti ed esperti.