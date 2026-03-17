Stefano Vittorio Kuhn approda al Banco di Desio

Un nuovo incarico per il manager Stefano Vittorio Kuhn, molto conosciuto a Brescia in quanto ex direttore generale della Macro area territoriale di Brescia Nord Est di Ubi Banca prima dell’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo.

Il manager nei giorni ha lasciato scorsi l’incarico di Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper istituto di credito guidato da Gianni Franco Papa.

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Secondo indiscrezioni del quotidiano economico MF-Milano Finanza, Kuhn prenderà il posto dell’ad Alessandro Decio che dal 2020 è alla guida dell’istituto brianzolo. A fine aprile infatti Banco di Desio rinnoverà il cda, secondo indiscrezioni, nella lista delle famiglie Lado e Gavazzi, che controllano quasi il 70% del capitale dell’istituto brianzolo, dovrebbe essere indicato proprio Kuhn.

Il manager è molto conosciuto nella nostra provincia: è entrato in Banca San Paolo nel 1988 e nella sua lunga carriera è stato direttore generale di Ubi Banca di Valle Camonica, di Ubi Banco di Brescia infine della Macro Area Nord Est di Ubi prima della fusione con Intesa Sanpaolo prima di approdare in Bper Banca.