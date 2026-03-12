Stefano Vittorio Kuhn lascia Bper Banca

Dal 1° aprile Luca Gotti assumerà il ruolo di Chief Retail & commercial banking officer di Bper. Oggi alla guida della Direzione regionale Lombardia Ovest (incarico che manterrà ad interim) sostituirà Stefano Vittorio Kuhn, che lascerà la banca per intraprendere nuove sfide professionali.

«Esprimo un sincero ringraziamento a Stefano – ha detto l’ad di Bper Gianni Franco Papa – per l’impegno e l’importante contributo umano e professionale prestato in questi anni». Pronta la replica di Kuhn: «Esprimo il mio profondo ringraziamento a Bper per gli anni trascorsi insieme, durante i quali ho avuto il piacere di guidare una squadra di grande valore, in un contesto stimolante, collaborativo e orientato all’eccellenza».