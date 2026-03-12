Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Stefano Vittorio Kuhn lascia Bper Banca

Dall’1 aprile Luca Gotti assumerà il ruolo di Chief Retail & commercial banking officer
Stefano Vittorio Kuhn
Stefano Vittorio Kuhn
AA

Dal 1° aprile Luca Gotti assumerà il ruolo di Chief Retail & commercial banking officer di Bper. Oggi alla guida della Direzione regionale Lombardia Ovest (incarico che manterrà ad interim) sostituirà Stefano Vittorio Kuhn, che lascerà la banca per intraprendere nuove sfide professionali.

«Esprimo un sincero ringraziamento a Stefano – ha detto l’ad di Bper Gianni Franco Papa – per l’impegno e l’importante contributo umano e professionale prestato in questi anni». Pronta la replica di Kuhn: «Esprimo il mio profondo ringraziamento a Bper per gli anni trascorsi insieme, durante i quali ho avuto il piacere di guidare una squadra di grande valore, in un contesto stimolante, collaborativo e orientato all’eccellenza».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Stefano Vittorio KuhnBper Banca
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario