Stazioni sciistiche bresciane: prezzi del mattone stabili

Crescono le quotazioni delle case turistiche in Lombardia. Nel primo semestre del 2024 i valori immobiliari hanno segnalato un incremento dello 0,6%.

L’incremento non ha toccato Ponte di Legno dove i prezzi sono sostanzialmente stabili: lo slittamento della data di consegna degli impianti delle nuove Terme di Ponte di Legno sta portando infatti i proprietari a rimandare la vendita degli stessi causando bassa offerta sul mercato e una velocizzazione delle tempistiche di vendita.

Lo studio

È quanto emerge da un’indagine realizzata dall’Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa. A Ponte di Legno nelle zone più ambite, come il centro, le soluzioni ristrutturate possono comunque raggiungere prezzi di oltre 4.500 euro al mq. Le richieste arrivano prevalentemente da persone residenti in provincia di Milano, Brescia, Bergamo e Cremona, alla ricerca di trilocali da 65-70 mq dal valore intorno a 220-250mila euro. Resta fondamentale la posizione agevole per raggiungere gli impianti e la vista.

Lo sviluppo edilizio sta interessando Villa Dalegno, frazione di Temù: costruiscono piccoli contesti che si vendono a prezzi medi di 6.500 al mq. Sempre alta la domanda di immobili in affitto per la stagione invernale: un bilocale si affitta tra 4.000 a 4.500 euro per la stagione invernale che va da novembre a marzo. Chi opta per l’affitto, una volta conosciuta la zona e il comprensorio, punta poi all’acquisto.

Ricordiamo che il comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale sarà interessato dal progetto di ampliamento «Cima Sorti-Tonale occidentale», che prevede a pieno regime la realizzazione di quattro nuovi impianti di risalita e tre rifugi. Saranno realizzate le nuove cabinovie «Stazione dei Vigili-Malga-Serodine-Bleis» e «Bleis- Monte Tonale Occidentale», oltre a nuove piste per oltre 10 km, sovrappassi dedicati, un impianto di innevamento con bacino artificiale lago Bleis. Oltre a tali opere, saranno realizzate anche la nuova funicolare «Passo Tonale», la copertura della stazione di arrivo della cabinovia «Colonia Vigili-Passo Tonale» e tre nuovi rifugi. Il tutto dovrebbe essere pronto per le Olimpiadi invernali 2026.

Località vicine

Crescono i prezzi nel centro di Bormio nella prima parte del 2024 (+2,0%), in particolare nelle zone centrali. Sono soprattutto investitori che acquistano per mettere a reddito con affitti brevi, anche in vista delle Olimpiadi Invernali. Si indirizzano su bilocali e trilocali su cui investire mediamente da 200 a 300mila euro. A Bormio si registrano i valori immobiliari più elevati, 4.000 euro al mq per le tipologie usate e 6.000 euro al mq per quelle ristrutturate o nuove con punte di 10mila euro al mq per le soluzioni nuove.

Nella prima parte del 2024 sono stabili i prezzi delle case a Tirano dove si registra una discreta domanda di casa vacanza da parte di acquirenti residenti a Milano e da stranieri che sono in arrivo da Olanda e Usa e che apprezzano la presenza della pista ciclabile che collega Bormio con il lago di Como. Sono sorte e nuove costruzioni che, negli anni, si vendono a 3.300-3.400 euro mq.