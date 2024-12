Stanadyne in liquidazione, oltre 100 posti di lavoro a rischio

Preoccupazione per gli oltre 100 lavoratori della Stanadyne di Castenedolo, azienda del settore automotive che fa capo a una multinazionale americana. I dipendenti hanno indetto un’assemblea permanente nel piazzale antistante lo stabilimento di via Matteotti, perché stamattina il gruppo statunitense ha annunciato a sorpresa la messa in liquidazione della società.

Procedura che inevitabilmente crea un orizzonte nero per gli addetti di Castenedolo, anche se alcune indiscrezioni danno già avviato un tavolo per la cessione dell’attività a un altro operatore.

La notizia arriva a poche ore dall’annuncio della liquidazione giudiziale dell’impresa tessile Filartex di Palazzolo sull’Oglio, che ha lasciato a casa senza lavoro 63 dipendenti. Nei giorni scorsi, anche la storica Prandelli di Lumezzane – specializzata nella produzione di tubi – ha chiuso con il licenziamento di 52 dipendenti.