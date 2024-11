La Prandelli di Lumezzane chiude: a casa i 52 dipendenti

L’azienda nata 125 anni fa ha richiesto al tribunale il concordato semplificato con vendita degli asset

3 ' di lettura

Lumezzane, la Prandelli verso la chiusura

Fondata nel 1899, la Prandelli può essere considerata una delle realtà produttive simbolo del distretto di Lumezzane. Fu la prima azienda in Italia a produrre, agli inizi degli anni Settanta, i tubi in plastica (in polietilene reticolato); nel 1998 fu la prima azienda a produrre i tubi multistrato con i relativi raccordi (brand Multyrama); e ancora fu tra le prime realtà della nostra provincia a comprendere la valenza strategica dell’internazionalizzazione attraverso partnership straniere (nel 1