Sostenibilità, «Certificazione di eccellenza» per la Franplast

Cinque certificazioni acquisite nell’ultimo anno, da quella sull’ambiente a quelle sulla parità di genere e sicurezza sul lavoro, hanno permesso alla Franplast di Provaglio di ottenere la «Certificazione di eccellenza» dalla Imq.

La storia

Fondata nel 1966 da Giacomo Franceschetti e oggi guidata da Elena Franceschetti, la Franplast è specializzata nella progettazione e produzione di gomme termoplastiche a base stirenica, Tpe-s altamente performanti. Nell’ultimo decennio l’azienda franciacortina ha iniziato un percorso di sostenibilità ambientale e sociale, a partire dai propri prodotti, con compound ecosostenibili.

Energia pulita

Franplast ha sviluppato e industrializzato la famiglia «Chemiton Life» che comprende compound con contenuto di materie prime da fonti rinnovabili tra il 20 e il 60% e/o di materiali provenienti dalla filiera di riciclo della plastica fino all’80%. Un primo esempio concreto si ha nella primavera del ‘23 con l’installazione in sede di un impianto fotovoltaico che produce oltre 1 milione di kWh di energia pulita all'anno, equivalente all’assorbimento di CO2 di oltre 22.000 alberi in un anno. Questo passo verso l’autosufficienza energetica si inserisce all’interno di una più ampia strategia di responsabilità sociale d’impresa seguito da Franplast come uno tra gli obiettivi primari.

Le certificazioni

A dicembre dello scorso anno Franplast ha ottenuto la certificazione Carbon Footprint secondo la norma Iso 14064-1 al fine di calcolare e gestire la propria impronta di carbonio, e contestualmente la certificazione Uni PdR 125:2022 per la Parità di genere poiché l’azienda si prefigge principi di parità, non discriminazione ed inclusività. A maggio di quest’anno ha certificato il proprio sistema di gestione ambientale ed energetica secondo le due normative internazionali; Iso 14001 e Iso 50001. A seguire ha raggiunto la certificazione Iso 45001 che attesta il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di miglioramento della gestione dei rischi sul luogo di lavoro.

Impegno

Il riconoscimento, consegnato da Francesca Valente di Iqm a Elena Franceschetti, conferma l’impegno di Franplast per la sostenibilità, rappresentando un importante valore aggiunto per l'azienda e dimostrando che anche le piccole e medie imprese possono giocare un ruolo fondamentale nella transizione verso un futuro più sostenibile.

«Franplast guarda al futuro con fiducia e continuerà a creare prodotti eco friendly e ad adottare misure concrete per ridurre il proprio impatto ambientale per migliorare la qualità della vita dei propri collaboratori e della comunità in cui opera» ha chiuso Elena Franceschetti.