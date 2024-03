Solo il 54% al lavoro: le donne bresciane tra le meno occupate in Lombardia

Elio Montanari

La maggioranza delle lavoratrici è impiegata in imprese private. E sono quasi solo donne colf e badanti: l’82%

Una donna al lavoro (immagine simbolica)

Ci sono voluti due guerre mondiali per fare entrare le donne nei luoghi di lavoro. L’economia di guerra, così si chiamava, tra mille disgrazie e sventure, ha visto entrare forzosamente nel mercato del lavoro le donne ma, dopo oltre un secolo, le distanze rispetto agli uomini si sono ridotte ma restano tuttavia importanti. Iniziamo col dire che in provincia di Brescia il tasso di occupazione, che misura il rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento, nel 2022 per le d