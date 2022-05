Smart Future Orienta: una piattaforma per studenti e neolaureati

Si chiama Smart Future Orienta ed è una piattaforma dell’orientamento per gli studenti di superiori, Its e neolaureati nata dall’esperienza di Smart Future Academy, che dal 2016 realizza in tutta Italia eventi orientativi in collaborazione con le Camere di Commercio. Sulla piattaforma le imprese italiane possono proporre le proprie progettualità di stage, orientamento e alternanza.

Le aziende, pubbliche o private e gli enti di formazione possono già iscriversi alla piattaforma - l’iscrizione è gratuita - sul sito www.smartfutureorienta.it e caricare contenuti, testi, immagini, video e soprattutto le proposte di stage, formazione o alternanza per gli studenti. A presentare la piattaforma che è nazionale, ma l’idea è partita da Brescia, in sinergia con Camera di Commercio bresciana e Unioncamere - sarà presentata lunedì nell’ambito di un evento Unioncamere - Roberto Saccone, presidente dell’ente camerale bresciano, Lilli Franceschetti e Marco Bianchi, presidente e vicepresidente di Smart Future Academy.

«Il capitale umano è sempre più strategico per le imprese - ha esordito Saccone -. L’attenzione al fattore umano segue due binari, formazione e orientamento. Continua ad essere troppo grande il mismatch tra domanda e offerta. Il rapporto Excelsior-Unioncamere di maggio 2022 dice che il 43% delle aziende ha difficoltà a trovare i profili desiderati».

Parole a cui hanno fatto seguito quelle di Franceschetti: «Smart Future Academy è nata per realizzare eventi di orientamento rivolti agli studenti i attraverso il racconto di speaker selezionati. In sei anni abbiamo coinvolto 200mila studenti e 30 città. Per Smart Future Orienta siamo partiti dall’idea di trasferire in digitale gli workshop smart allestiti da oltre 120 aziende frequentati da più di 10mila studenti bresciani e non durante il nostro ultimo evento prima della pandemia. Ne è scaturito un progetto più ampio che partendo da Brescia ha coinvolto anche le Camere di Commercio di Bologna, Firenze, Torino, Varese e Regione Lombardia».

Sono già cinquanta le aziende e gli enti di formazione iscritti alla piattaforma. Gli studenti possono già accedere e navigare tra gli stand virtuali, avere a disposizione materiale consultabile per proposte Pcto, di stage, tirocini, alternanza scuola - lavoro e delle academy aziendali e approfondire la conoscenza delle offerte formative degli Its. Tra alcune settimane potranno anche candidarsi alle offerte formative. Motore della piattaforma è la redazione di Smart Future Orienta. Bianchi ha spiegato: «È una piattaforma che vuole fare cultura del lavoro. Smart future Orienta porterà l’informazione anche nello smartphone».

