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Sistemi irrigui, oltre un milione di fondi regionali a Brescia

La Regione finanzierà sei progetti finalizzati a rendere più efficiente la gestione della risorsa idrica in agricoltura con 1.282.000 euro
La Regione punta a finanziare sistemi irrigui più efficienti
La Regione punta a finanziare sistemi irrigui più efficienti

Sette milioni di euro per 55 progetti di miglioramento irriguo, presentati da aziende agricole del territorio. Il finanziamento di Regione Lombardia tocca anche la nostra provincia, che riceverà 1.282.000 euro per sei di questi progetti.

Le risorse

Gli interventi saranno finalizzati a rendere più efficiente la gestione della risorsa idrica in agricoltura attraverso la riconversione dei sistemi irrigui tradizionali, l’efficientamento degli impianti esistenti e la realizzazione di strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque per un loro uso più efficiente nel corso della stagione irrigua.

Sono previsti interventi come l’irrigazione a goccia, o ad aspersione ad alta efficienza, la sostituzione di impianti per ridurre le perdite e ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, oltre e la costruzione o il miglioramento di vasche di accumulo.

L’assessore

«L’acqua – dichiara Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – è una risorsa sempre più preziosa e strategica per il futuro dell’agricoltura lombarda e non solo. Per questo Regione Lombardia continua a incentivare la diffusione di tecnologie e infrastrutture che consentano alle aziende agricole di utilizzare ogni goccia in modo più efficiente e sostenibile».

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