Sistemi irrigui, oltre un milione di fondi regionali a Brescia

Gli interventi saranno finalizzati a rendere più efficiente la gestione della risorsa idrica in agricoltura attraverso la riconversione dei sistemi irrigui tradizionali , l’efficientamento degli impianti esistenti e la realizzazione di strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque per un loro uso più efficiente nel corso della stagione irrigua.

Sono previsti interventi come l’irrigazione a goccia, o ad aspersione ad alta efficienza, la sostituzione di impianti per ridurre le perdite e ottimizzare l’utilizzo dell’acqua, oltre e la costruzione o il miglioramento di vasche di accumulo.

L’assessore

«L’acqua – dichiara Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – è una risorsa sempre più preziosa e strategica per il futuro dell’agricoltura lombarda e non solo. Per questo Regione Lombardia continua a incentivare la diffusione di tecnologie e infrastrutture che consentano alle aziende agricole di utilizzare ogni goccia in modo più efficiente e sostenibile».