Sì della Camera alla fiducia sulla Manovra

I voti favorevoli sono stati 219, i contrari 125. Il voto finale si terrà domani
Sì della Camera alla fiducia sulla manovra - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L’Aula della Camera, con 219 voti a favore e 125 contrari, ha approvato la fiducia posta dal governo sul Ddl bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvato dal Senato. Ora i lavori proseguono a partire dalle ore 22 con l’esame degli ordini del giorno presentati. Il voto finale sulla legge di Bilancio si terrà domani.

Argomenti
Manovra 2025legge di Bilancio 2026
