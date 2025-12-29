Sì della Camera alla fiducia sulla Manovra

L’Aula della Camera, con 219 voti a favore e 125 contrari, ha approvato la fiducia posta dal governo sul Ddl bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvato dal Senato. Ora i lavori proseguono a partire dalle ore 22 con l’esame degli ordini del giorno presentati. Il voto finale sulla legge di Bilancio si terrà domani.