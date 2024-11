Secondo il presidente Fava «l’Inps non fallirà mai»

A Brescia per presentare il Rendiconto 2023, il presidente nazionale dell’Inps ha parlato dello stato di salute dell’istituto di previdenza

Gabriele Fava, presidente Inps - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«La società invecchia sempre più, spesso mi viene chiesto: ma in futuro l’Inps è destinato a fallire? La mia risposta è: l’Inps non fallirà mai, se dovesse accader significherebbe che è fallito lo Stato italiano». Gabriele Fava È iniziato così l’intervento di Gabriele Fava, presidente nazionale, appunto, dell’Inps ieri mattina alla presentazione del Rendiconto sociale provinciale 2023. Addio posto fisso: a Brescia tempo determinato e dimissioni in trend Proseguendo sullo stato di salute dell’Ist