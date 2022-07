Sbarra (Cisl) al GdB: «Serve responsabilità in un momento difficile per il Paese»

Oggi è il tempo della responsabilità. Serve l’unità della classe politica. Si è da poco concluso il voto sulla fiducia al Dl Aiuti in Senato quando il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, arriva al Giornale di Brescia per una visita alla redazione.

Il Movimento 5 stelle, come annunciato, non ha votato la fiducia, aprendo di fatto la crisi di Governo - poi sfociata nelle dimissioni di Draghi respinte da Mattarella - in un momento particolarmente delicato e difficile per le famiglie, le imprese e per la stabilità economica dell’intero Paese.

Sbarra, segretario generale della Cisl, durante l'incontro al GdB

Sbarra si è trattenuto a colloquio con la direttrice Nunzia Vallini, la vicedirettrice Anna Masera e i colleghi della pagina Economica del nostro quotidiano, Erminio Bissolotti e Roberto Ragazzi, toccando gli argomenti più caldi nel rapporto tra il governo e le parti sociali.

Al netto della cronaca politica, nei giorni scorsi il governo Draghi aveva annunciato ai sindacati una serie di misure per contrastare inflazione e aumento dei prezzi che, adesso, si spera possano essere portati a compimento.

