Saldi estivi, si comincia: i consigli per chi acquista online

Utilizzare connessioni protette, non effettuare transazioni finanziarie da computer pubblici, fare attenzione alle modalità di pagamento ma soprattutto non farsi ingannare da offerte specchietti per le allodole, «se è troppo bello per essere vero, potrebbe non esserlo». Con i saldi estivi alle porte e le offerte che corrono veloci sul web, Google lancia un decalogo per fare acquisti in sicurezza.

La corsa ai saldi estivi vede sempre più spesso protagoniste anche le vetrine online, croce e delizia dell'affare via web. Un interesse confermato da Google Trends, con le ricerche in rete iniziate già da marzo e con picchi in Liguria, Lombardia, Basilicata, Umbria e Lazio. E l'e-commerce è in crescita (+15%) e un terzo degli acquisti degli italiani avviene tramite smartphone (dati Netcomm).

Per non incappare in truffe e falsi sconti possono bastare semplici regole. Secondo Google, ad esempio, prima dell'acquisto è necessario verificare che il sito utilizzi una connessione sicura https://. Per farlo, è sufficiente guardare nella barra degli indirizzi e cliccare sull'icona a forma di lucchetto (su Google Chrome). E ancora, se dopo aver cliccato su un link appare un avviso in rosso, il sito potrebbe contenere malware o truffe. Poi, perché l'affare non si trasformi in un incubo, Google ricorda di verificare l'affidabilità del venditore, in particolare «se il prezzo è molto diverso» da altri siti.

Il decalogo inoltre invita a diffidare dei siti che chiedono troppe informazioni non utili all'acquisto, potrebbero celare phishing e rubare dati sensibili. E per chi non vuole inserire i dati della carta di credito si possono usare servizi come Google Pay o Paypal. L'azienda statunitense, infine, esorta le famiglie ad aiutare i figli a familiarizzare con questi temi. Sul sito g.co/vivinternetalmeglio, insieme allo youtuber Daniele doesn't matter, si scopre «come riconoscere il vero dal falso», e quindi difendersi dal phishing e navigare in sicurezza.

