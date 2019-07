Saldi d'estate al via: per le stime ognuno spenderà 65 euro

Sulle vetrine riecco vetrofanie inconfondibili, cartelloni con percentuali eloquenti, colori e scritte che si aggiungono a quelli di agghindatissimi manichini. Ci siamo: il giorno d'apertura dei saldi è arrivato anche a Brescia come nel resto di Lombardia.

Secondo le stime del Codacons, la spesa media procapite degli italiani sarà di 65 euro, mentre le famiglie ne spenderanno in media 230, per un valore nazionale complessivo di circa 3,5 miliardi.

«Al momento non si registra un forte interesse nei confronti dei saldi da parte dei consumatori – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi -. Nelle grandi città saranno soprattutto gli stranieri a fare spese, e le aspettative dei commercianti rischiano di rimanere deluse. Un ruolo determinante nelle vendite sarà giocato dall’incertezza delle famiglie riguardo il futuro e dalla partenza di molti italiani per le vacanze in questi weekend di luglio: per questo motivo molte città hanno deciso di anticipare l’inizio dei saldi e sono attesi sconti fino al 50% sin dai primissimi giorni per incentivare i clienti. Complice il maltempo, per le aziende di abbigliamento si è rivelata una stagione disastrosa, e non sono pochi i negozi che hanno già lanciato promozioni speciali via Whatsapp ed sms».

Dalle associazioni dei consumatori, anche alcune dritte per evitare brutte sorprese durante il periodo degli sconti: controllare i cartellini prima dei saldi per evitare il fenomeno dei prezzi gonfiati, provare sempre i capi e controllare che siano intatti, fare attenzione che la merce esposta sia quella stagionale, e fotocopiare sempre gli scontrini per ogni esigenza di cambio del prodotto.

