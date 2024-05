Redditi bassi e stipendi inadeguati: il paradosso di Brescia povera ricca

Stefano Zanotti

Anche se si conferma un territorio ricco, nella nostra provincia ricchezza e retribuzioni non sono ben distribuite

3 ' di lettura

Un carrello della spesa al supermercato

Povertà e lavoro a basso reddito. Due temi importanti trattati dall’Istat nel rapporto annuale 2024, che restituisce un quadro non esattamente idilliaco della situazione. Secondo l’Istituto nazionale di statistica, in Italia si sono raggiunti livelli mai toccati in precedenza con 2 milioni 235mila famiglie e 5 milioni 752mila individui in povertà. Anche sul fronte lavoro la situazione è preoccupante: se si considera l’analisi delle retribuzioni in termini reali, infatti, l’Italia è l’unico paese