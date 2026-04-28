Recruiting day a Orzinuovi, 300 posizioni aperte al «Rocca Next Job»

Le figure ricercate riguardano numerosi settori: dalle risorse umane all’amministrazione, dalla produzione alla manutenzione, dall’area tecnica e ingegneristica all’impiantistica e all’artigianato, fino alla logistica, al magazzino, alla grande distribuzione, al retail, alla ristorazione, ai servizi alla persona e alle pulizie. Le offerte sono rivolte sia a profili qualificati sia a candidati da inserire in percorsi di formazione.

Le aziende

Le aziende coinvolte operano in diversi comuni della provincia di Brescia, in particolare nell’area di Orzinuovi e della Bassa Bresciana, con ulteriori opportunità distribuite su tutto il territorio provinciale.

«Rocca Next Job» rappresenta un’importante occasione di incontro diretto tra imprese e candidati, favorendo un contatto immediato ed efficace. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con più copie cartacee del proprio curriculum vitae aggiornato.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite il form disponibile sul portale lavoro.provincia.brescia.it.

All’apertura dell’evento interverranno Fabio De Marco, dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Brescia, Barbara Lodi Rizzini, referente dei Centri per l’Impiego, e Laura Magli, sindaco di Orzinuovi.