Recruiting day a Orzinuovi, 300 posizioni aperte al «Rocca Next Job»

Una iniziativa concreta per facilitare l’incontro tra domanda e offerta sul territorio. La Provincia di Brescia, insieme al Centro per l’Impiego di Orzinuovi, organizza mercoledì 6 maggio, dalle 9.30 alle 13.30 alla Rocca di Orzinuovi, «Rocca Next Job», un Recruiting Day dedicato a chi è in cerca di occupazione o desidera valutare nuove opportunità professionali nella Bassa Bresciana.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Orzinuovi e sostenuta da Regione Lombardia, vede la collaborazione di oltre 20 tra agenzie per il lavoro e aziende del territorio, per un totale di più di 300 posizioni aperte in diversi ambiti professionali. Durante la mattinata, i partecipanti potranno sostenere colloqui individuali con i recruiter presenti, approfondire le opportunità lavorative disponibili e ricevere informazioni sui servizi offerti dai Centri per l’Impiego.
Le figure ricercate riguardano numerosi settori: dalle risorse umane all’amministrazione, dalla produzione alla manutenzione, dall’area tecnica e ingegneristica all’impiantistica e all’artigianato, fino alla logistica, al magazzino, alla grande distribuzione, al retail, alla ristorazione, ai servizi alla persona e alle pulizie. Le offerte sono rivolte sia a profili qualificati sia a candidati da inserire in percorsi di formazione.
Le aziende
Le aziende coinvolte operano in diversi comuni della provincia di Brescia, in particolare nell’area di Orzinuovi e della Bassa Bresciana, con ulteriori opportunità distribuite su tutto il territorio provinciale.
«Rocca Next Job» rappresenta un’importante occasione di incontro diretto tra imprese e candidati, favorendo un contatto immediato ed efficace. Ai partecipanti è richiesto di presentarsicon più copie cartacee del proprio curriculum vitae aggiornato.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite il form disponibile sul portale lavoro.provincia.brescia.it.
All’apertura dell’evento interverranno Fabio De Marco, dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Brescia, Barbara Lodi Rizzini, referente dei Centri per l’Impiego, e Laura Magli, sindaco di Orzinuovi.