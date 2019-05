Quantum acquisisce la bresciana Gkn Wheels Carpenedolo

Il fondo di private equity Quantum ha acquisito la bresciana Gkn Wheels Carpenedolo che assume la nuova denominazione Fad Wheels.

Nell'operazione K&L Gates ha assistito Quantum Capital Partners mentre Giovannelli e Associati ha assistito GKN. L'acquisizione rappresenta il quarto investimento di Quantum in Italia negli ultimi tre anni e il secondo negli ultimi dodici mesi. Segue la recente acquisizione di Gianetti Ruote, terzo produttore europeo di cerchi in acciaio per veicoli commerciali, dal gruppo Accuride. Attraverso Gianetti e Fad Wheels, che insieme vanno a costituire il nuovo gruppo Gianetti, Quantum consolida la propria posizione come primario produttore europeo nel mercato dei cerchi in acciaio nel settore.

Il gruppo Gianetti avrà così una capacità produttiva superiore ai due milioni di pezzi all'anno attraverso i due stabilimenti di Carpenedolo e Ceriano Laghetto (Monza Brianza).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it