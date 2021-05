«Qodeup», il menù digitale che si adatta ai gusti dei clienti

Come si dice manzo all’olio in portoghese? E tonnarelli cacio e pepe in arabo? Basta chiederlo a Qodeup, la web app dell’omonima startup bresciana: due amici di casa nella nostra provincia si sono inventati una applicazione sulla quale i ristoranti possono caricare il proprio menù e renderlo accessibile ai clienti in oltre cento lingue (portoghese e arabo compresi) attraverso un link o un Qr code. È già nel mondo.

Si chiamano Fabio Marniga, 28enne di Castegnato, e Stefano Allegra, 41enne con il pallino per la programmazione che vive tra Brescia e Valencia. A offrire loro lo spunto per lanciare, a fine 2019, questa curiosa startup, è stata «la passione per il mondo: a entrambi - spiega Marniga - piace viaggiare e abbiamo sempre avuto un po’ di difficoltà a capire i piatti di Paesi lontani».

Perché, quindi, non creare un menù che potesse essere letto in decine e decine di lingue? Fabio e Stefano l’hanno fatto davvero. La pandemia da un lato ha rallentato il lancio del prodotto (il settore di riferimento è rimasto fermo per mesi), dall’altro ha reso questa web app un prezioso alleato per scongiurare il pericolo di contagio: non c’è carta, nessuno tocca nulla, basta solo «scannerizzare un Qr code».

O, come dicono i due, «fare Qodeup: non esiste un termine inglese per definire l’azione di scannerizzare un Qr code, allora noi l’abbiamo inventato». In poco tempo l’applicazione ha avuto un grande successo: «Il Miramonti L’Altro è stato uno dei nostri primi clienti e ad oggi Qodeup è presente in centinaia di ristoranti distribuiti in ogni regione d’Italia, ma anche all’estero: in Colombia, Francia, Spagna e Belgio».

I punti di forza di questa invenzione sono numerosi: «Innanzitutto la possibilità di tradurre il menù in oltre cento lingue grazie all’intelligenza artificiale». Poi la semplicità di utilizzo: «Ci piace definire Qodeup "il social dei menù" perché è facile da usare come lo sono Facebook e Instagram: i ristoratori possono aggiornarlo ogni giorno, anche durante il servizio. E i clienti non incontrano difficoltà».

Qodeup, inoltre, non è un pdf, un menù statico: «Il cliente può impostare la sua intolleranza o il fatto che segua una dieta vegetariana e il menù viene filtrato in base alle sue esigenze. Non solo: può ottenere informazioni sul grado di piccantezza dei piatti, sul fatto che gli ingredienti siano stati congelati, sull’abbinamento con vini e birre...».

I ristoranti che lo desiderano possono infine usare questa piattaforma per consentire ai clienti di ordinare dal tavolo o da casa (per take away e delivery). In questi mesi Marniga e Allegra hanno già ottenuto due belle gratificazioni: Qodeup è stato eletto dalla Federazione Italiana Cuochi "il miglior menù digitale d'Italia" e "B4i - Bocconi for innovation" si è offerto di accelerare la start up.

