Prima campanella per Palingeo a Piazza Affari: il titolo fa un balzo del 7,8%

Prima campanella a Piazza Affari per Palingeo, l’azienda di Carpenedolo leader nei settori della geotecnica e della geognostica per la realizzazione di opere edili, infrastrutturali e per il consolidamento di terreni di fondazione o sostegno di fonti di scavo. Il titolo ha debuttato con successo sul mercato Euronext Growth Milan (Egm) - il listino dedicato alle piccole e medie imprese - chiudendo a 5,39 euro in rialzo del 7,8% rispetto al prezzo di collocamento di 5 euro. Ieri sono state scambiate 141.600 azioni ordinarie, per un controvalore di 766.059 euro.

Cerimonia della campanella

«Con soddisfazione, Palingeo raggiunge un importante traguardo - spiegano Leonardo Spada, Paolo Franzoni e Gianbattista Lippi, cofondatori di Palingeo durante la cerimonia di quotazione -. Questo passo significativo ci permette di accelerare la nostra crescita, implementare strategie di consolidamento e ampliare il nostro impatto nel mercato di riferimento».

La cerimonia a Piazza Affari - © www.giornaledibrescia.it

«La forte fiducia dimostrata dagli investitori nel nostro progetto e nel nostro modello di business, focalizzato sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità nel settore geotecnico e geognostico, è estremamente importante. Crediamo che il successo di questa quotazione sia il risultato diretto dell'esperienza comprovata del nostro team. Siamo determinati ad affrontare le sfide future con l'obiettivo di mantenere una crescita costante e di generare valore per gli azionisti».

La raccolta

In sede di Ipo l’operazione ha visto la partecipazione di investitori italiani ed esteri (tra cui la francese Independance AM sas con una quota superiore al 5% delle azioni ordinarie). La domanda complessiva ha superato 13 milioni di euro. Attraverso l’ipo, integralmente in aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa 8,1 milioni, di cui circa 0,7 dall’esercizio dell’opzione greenshoe.

Il flottante della società post quotazione è pari al 28,48% del capitale sociale (30,36% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). L’operazione ha previsto l’emissione di warrant: «Warrant Palingeo 2024-2026».

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Egm Palingeo è assistita da Integrae Sim in qualità di Euronext Growth advisor, global coordinator, specialist e media relations, dallo studio legale Lca in qualità di Advisor Legale, da WPartners in qualità di Audit Firm, nonché da Ldp Corporate Finance in qualità di financial advisor, da Pmi Revisioni in qualità di Fiscal Advisor e Davide Epicoco e Alessio Minelli strategic Advisor.